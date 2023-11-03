Afrika'nın fil cenneti: Chobe Ulusal Parkı

DÜNYA FİL NÜFUSUNUN 4'TE 1'İ BOTSVANA'DA YAŞIYOR

Bu bölgede yaşayan Türk arkeolog ve vahşi yaşam rehberi Serdar Çetin, yaptığı açıklamada, "Bundan 15-20 sene önce bu kadar fil yokmuş. Çevre ülkelerin safariyi çok fazla yaptırmaları nedeniyle son 15 senede Zambiya, Zimbabve tarafındaki filler buraya göç etmişler ve şu anda 135 bini aşkın fil var. Yani Hindistan'daki filleri de sayarsak, dünyadaki fillerin 4'te 1'i burada yaşıyor" dedi.