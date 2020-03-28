Muhammed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Testim negatif çıktı ama önümüzdeki 14 gün boyunca karantinada kalacağım." ifadesini kullandı.

Muhammed, ofisindeki çalışma arkadaşlarından birinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından dün kendisini tedbir amacıyla karantinaya almıştı.

Öte yandan, Somali ve Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı yükseldi.

Somali Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'daki Aden Abdulle Havalimanı'nda Birleşmiş Milletlere bağlı bir şirketin yabancı çalışanında Kovid-19 tespit edildi. Böylece ülke genelinde toplam vaka sayısı 3 oldu.

Hükümet, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla yarından itibaren kargo uçakları hariç tüm iç hat uçak seferlerinin ikinci emre kadar durdurulduğunu açıkladı.

Moritanya Sağlık Bakanı Muhammed Veled Hamid de yaptığı yazılı açıklamada, daha önce virüs tespit edilen kişinin eşi ile Senegal'den ülkeye gelen bir Moritanya vatandaşının da hastalığa yakalandığını, toplam vaka sayısının 5'e çıktığını duyurdu.

Moritanya İçişleri Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında sağlık ekipleri ve kargo taşımacılığı dışında yarından itibaren her türlü vasıtayla eyaletler arası yolculuğu yasakladı.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 924'e çıktı, bugüne kadar 117 kişi hayatını kaybetti.

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