Afra Saraçoğlu, yaz sezonunu Patmos'ta açtı
Yaz sezonunu Ege'nin serin sularında karşılayan Afra Saraçoğlu, tatil rotası olarak Yunanistan'ın Patmos Adası'nı seçti
Yaz mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte plajlar dolup taşarken, ünlüler de sezonun yorgunluğunu atmak için tatil beldelerinin yolunu tuttu.
O isimlerden biri de Afra Saraçoğlu oldu.
Tatil için Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki küçük adalarından biri olan Patmos’u tercih eden Afra Saraçoğlu, tatil anlarını paylaştı.
Güneşin ve denizin tadını çıkardığı anlara ait karelerini paylaşan Afra Saraçoğlu, gönderisine; “Ahhhh, asla unutmayacağım, beni kutsuyorsun Patmos!” notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram