Afili Aşk 25. bölümü ile dün akşam ekranlara geldi. Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında romantik anlar yaşanmaya devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde Yelda, Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliğini Melahat'a söyler. Bu durumu öğrenen Melahat, adeta Ayşe'nin başında nöbet tutar. Kerem'le onları bir araya getirmemek için hiç yalnız bırakmaz. Kerem ise Ayşe'yi görebilmek için her yolu dener. İşte Afili Aşk 25. bölüm fragmanı

Afili Aşk 25. Bölüm Fragmanı yayında! Ayşe, Kerem için özel bir sürpriz hazırlıyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem arasında romantik anlar yaşanmaya devam ediyor... Ayşe, Kerem için özel bir akşam sürprizi yapıyor. Kerem, bu sürpriz karşısında hem çok şaşırıyor hem de ne yapacağını bilemiyor. Ayşe, ona yapacağı sürpriz hakkında ise hiç bir ipucu vermiyor. Sadece Kerem'in çok istediği bir şey olduğunu söylüyor. Peki Ayşe'nin bu özel sürprizi ne? Kerem neyle karşılaşacak?