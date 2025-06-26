Afganistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Afganistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Afganistan'daki gelişmeler sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de etkiler yaratır. Bu nedenle ülkede meydana gelen her olay, hem yerel halkın yaşamını hem de uluslararası politikaları yakından ilgilendirir. Doğal olarak ülke hakkında bazı bilgiler de kullanıcılar tarafından merak konusu olmuştur.

AFGANİSTAN TELEFON KODU

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Afganistan’ın uluslararası telefon kodu +93’tür ve bu kod, ülke sınırları dışından yapılan tüm aramalarda zorunlu olarak kullanılır. Herhangi bir ülkeden Afganistan’daki bir numarayı aramak isteyen kişinin, önce bulunduğu ülkenin çıkış kodunu tuşlaması, ardından +93 ile başlayan Afganistan kodunu girmesi ve son olarak şehir ya da operatöre ait alan kodunu yazması gerekir. Ülkedeki telefon numaraları 9 hanelidir ve cep telefonlarıyla sabit hatlar farklı başlangıç rakamlarına sahiptir.

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Örneğin, cep telefonları “07” ile başlarken, sabit hatlar şehir koduna göre değişiklik gösterir. Başkent Kabil için bu kod “20”dir ve bir sabit hattı aramak isteyen kişi +93 20 ile başlayan bir numara tuşlamalıdır. Mobil hatlar ülkede yaygın olsa da bazı kırsal bölgelerde altyapı yetersizliği nedeniyle bağlantı sorunları yaşanabilir. Buna rağmen, iletişim ağları her geçen yıl gelişmektedir.

Uluslararası telefon görüşmeleri sırasında bölgedeki güvenlik durumu ya da teknik altyapı kaynaklı kesintiler zaman zaman sorun oluşturabilir. Ancak doğru kodlama ile yapılan aramalar sorunsuz gerçekleşir. Dolayısıyla, Afganistan’daki bireyler ya da kurumlarla bağlantı kurmak isteyen herkesin, +93 ülke kodunu doğru biçimde kullanması gerekir. AFGANİSTAN PARA BİRİMİ Afganistan’ın resmi para birimi Afgan afganisi olarak bilinir ve uluslararası kısaltması “AFN” şeklindedir. Ülkede günlük ticari işlemlerden devlet bütçesine kadar tüm mali işlemler bu para birimi üzerinden yürütülür. Afgan afganisi, 2002 yılında yapılan para reformu sonrasında yeniden düzenlenmiş ve eski banknotların yerini almıştır. O tarihten bu yana ülkede ekonomik dengeyi sağlamak amacıyla Merkez Bankası aracılığıyla para politikaları uygulanmaktadır. REKLAM Banknotlar 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 ve 1000 afganilik değerlerde basılır. Madeni paralar ise daha az kullanılır ve çoğu zaman küçük alışverişlerde yerel halk tarafından tercih edilmez. Afganistan ekonomisi büyük ölçüde dış yardımlara, tarıma ve ithalata dayalı olduğu için, afganinin döviz karşısındaki değeri dalgalanmalara açık bir yapıya sahiptir. Özellikle güvenlik sorunları ve siyasi istikrarsızlık, para biriminin istikrarını doğrudan etkiler. Buna karşın bazı bölgelerde ABD doları gibi yabancı para birimleriyle işlem yapılması da yaygındır. Ancak resmi kurumlar ve bankalar yalnızca afganisi kabul eder.

Günlük yaşamda fiyatlar afganisi üzerinden belirlenir ve piyasada kullanılan ürünlerin etiketlerinde bu birim yer alır. Para transferlerinde de AFN kodu kullanılarak işlemler gerçekleştirilir. Afgan afganisi, ülke ekonomisinin temel yapı taşlarından biri olarak varlığını sürdürür ve Afganistan’ın finansal kimliğini temsil eder. AFGANİSTAN PLAKA KODU Afganistan’da araç plakaları, ülkenin resmi trafik sistemine göre düzenlenmiş olup hem yerel hem de uluslararası tanınabilirlik açısından belirli kurallara dayanır. Plaka sistemi, her vilayete özgü bir harf ya da sayı kodu içerir ve bu kodlar aracın kayıtlı olduğu bölgeyi gösterir. Plakalarda hem Peştuca hem de Latin alfabesi kullanılır; böylece hem ülke içindeki kullanıcılar hem de sınır ötesi kontrol noktaları tarafından kolayca okunabilir. Plaka tasarımlarında siyah zemin üzerine beyaz yazılar ya da beyaz zemin üzerine siyah yazılar tercih edilir. Aracın türüne göre özel semboller veya renk ayrımları da yapılabilir. Örnek olarak sivil araçlar, resmi taşıtlar ve diplomatik plakalar arasında görsel farklar bulunur. Başkent Kabil’de tescil edilen araçlar “KBL” koduyla tanımlanır. Diğer vilayetlerde bu harfler değişiklik gösterir ve her bölgenin kendi kısa adı plakada yer alır.

REKLAM Plakalar yalnızca kimlik işlevi görmez; aracın trafiğe uygunluk belgelerinin tamamlandığını da gösterir. Ülkede son yıllarda güvenlik nedeniyle sahte plaka kullanımıyla ilgili önlemler artırılmış ve plaka denetimleri sıklaştırılmıştır. Tüm bu düzenlemelere rağmen, bazı kırsal bölgelerde resmi plaka kullanımına geçiş hâlâ sınırlı düzeydedir. Yine de şehir merkezlerinde ve ana yollarda görülen araçların çoğu, Afganistan’ın trafik siciline uygun şekilde tescillenmiş plakalara sahiptir. AFGANİSTAN HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Afganistan’ın internet üzerindeki resmi alan adı uzantısı “.af” olarak belirlenmiştir ve bu uzantı, ülkeye ait dijital kimliği temsil eder. İnternet siteleri, e-posta adresleri ve çevrim içi hizmetler bu uzantı aracılığıyla Afganistan’a ait olduğunu gösterir. “.af” uzantısı, ilk olarak 1997 yılında kullanıma sunulmuş ve Afganistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Bu uzantı, hem devlet kurumları hem de özel sektör kuruluşları tarafından tercih edilir. Devlet dairelerine ait siteler genellikle “gov.af” şeklinde alt uzantılarla faaliyet gösterirken, ticari işletmeler “com.af” formatını kullanır. Eğitim kurumları “edu.af” şeklindeki yapı ile tanımlanır. Alan adı tescil işlemleri belirli kurallara bağlıdır ve başvuru sahiplerinin yerel ya da Afganistan ile bağlantılı olması gerekebilir. Alan adının kötüye kullanımını önlemek amacıyla uygulanır. “.af” uzantısı taşıyan siteler, hem ülke içindeki kullanıcılara güven verir hem de uluslararası ortamda Afganistan’a ait dijital içeriklerin ayırt edilmesini sağlar.

Son yıllarda teknolojik yatırımların artmasıyla birlikte bu uzantıya sahip alan adı sayısında da artış görülmüştür. Bu durum, Afganistan’ın dijital dünyada daha görünür hale gelmesine katkı sağlar. Kurumlar, markalar ve bireyler için “.af” uzantısı, hem prestij hem de yerel bağlılık anlamı taşır.