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        Haberler Gündem AFAD: Orman yangınlarında 119 hava, 1537 kara aracı görev yapmaktadır

        AFAD: Orman yangınlarında 119 hava, 1537 kara aracı görev yapmaktadır

        AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'de meydana gelen yangınlarla mücadele kapsamında 5 bin 400 personel, 119 hava aracı ve 1537 kara aracının görev yaptığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 03:04 Güncelleme: 27.07.2025 - 03:04
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        AFAD'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
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        AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirme paylaşımında, “Karabük, Bursa, Antalya, Mersin, Ankara, Kahramanmaraş ve Bursa illerimiz başta olmak üzere ülkemizin birçok farklı yerleşim yerinde meydana gelen orman yangınlarını kontrol altına alma, söndürme ve soğutma çalışmaları, Orman Teşkilatımız başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız tarafından yoğun ve aralıksız bir şekilde havadan ve karadan sürdürülmektedir. Bahse konu orman yangınları ile mücadele kapsamında; 5 bin 400 personel 119 hava aracı, bin 537 kara aracı görev yapmaktadır” ifadeleri kullandı.

        AFAD Başkanlığının süreci takip ettiği, TAMP ve Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde çalışmaların da devam ettiği bildirildi.

        Öte yandan, 20- 26 Temmuz tarihleri arasında olası risklerin önüne geçmek amacıyla; 10 ilde meydana gelen yangınlarda 53 yerleşim biriminde vatandaşların güvenli bölgeye alındığı, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Antalya, Uşak, Sakarya ve Karabük’te toplam 8 bin 269 küçükbaş ve büyükbaşın da güvenli bölgeye alındığı belirtildi.

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