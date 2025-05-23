10. YARGI PAKETİ SON DURUM NE?

16 Mayıs'ta Hatay’ın Erzin ve Samandağ ilçelerine yapılacak olan yeni adliye binalarının temel atma töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketinde ceza adaleti sistemiyle ilgili önemli düzenlemelerin yer alacağını belirterek, “Yeni yargı paketi, ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek. Toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler var." açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili dezenformasyona yönelik haberlerin bulunduğunu vurgulayarak, “Vatandaşı yanıltmak ve dezenformasyon amaçlı halkı yanıltıcı bilgileri yayarak birtakım kara propagandalara vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde 10. Yargı Paketi'ne ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırılması amacıyla hazırlanan 10. Yargı Paketi kanun teklifi taslağının tamamlandığını ve milletvekillerinin takdirine sunulduğunu söyledi.