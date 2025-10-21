Adriyatik Denizi nerede? Adriyatik Denizi hangi şehirde, ülkede?

Göz alıcı suları, kıyı şehirleri ve turizm potansiyeliyle dikkat çeken Adriyatik Denizi hakkındaki bilgileri merak eden birçok kişi vardır. Hırvatistan, İtalya, Slovenya, Karadağ, Arnavutluk ve Bosna-Hersek gibi ülkelerin kıyılarını birbirine bağlama işlevi vardır. Peki Adriyatik Denizi hangi şehirde yer alıyor? Özellikleri neler? Yazının devamında merak ettiğiniz tüm detayları bulabilirsiniz…

ADRİYATİK DENİZİ NEREDE?

Adriyatik Denizi nerede? Güney Avrupa’da yer alan bu denizin öne çıkan birçok özelliği vardır. Batısında İtalya yer alan Adriyatik Denizi’nin doğusunda Balkan Yarımadası’nda bulunması da dikkat çekicidir. Denizde kuzey ucunda yer alan Venedik Körfezi’ne yakın olan bu deniz, Otranto Boğazı üzerinden İyon Denizi’ne akar. Yani bulunduğu boğaz, Adriyatik ile İyon Denizi’ni birbirine bağlayan önemli bir geçittir.

Adriyatik Denizi, dünya üzerinde birçok kişinin merak ettiği ve görmek istediği bir denizdir. Deniz yaklaşık 800 kilometre uzunluğa ve 200 kilometre genişliğe sahiptir. Ortalama derinliği 240 metre civarındadır. Adriyatik’in en derin noktasının ise yaklaşık olarak 1.200 metre ölçüldüğü bilgisi vardır.

ADRİYATİK DENİZİ HANGİ ŞEHİRDE? Adriyatik Denizi hangi şehirde bulunuyor? Belirli bir şehirde değil, birden fazla şehre kıyısı olan bir denizdir. Ayrıca kıyı şeridini de kapsar. Kıyısında bulunan önemli şehirler ise şöyledir; Venedik (İtalya): Adriyatik’in kuzey ucundaki en ünlü liman şehirlerinden biridir.

Dubrovnik (Hırvatistan): Tarihi surları ve deniz manzarasıyla ünlüdür.

Split (Hırvatistan): Dalmaçya kıyısının en önemli merkezlerinden biridir.

Kotor (Karadağ): Adriyatik’in en korunaklı koylarından birine sahiptir.

Durrës (Arnavutluk): Ülkenin en büyük liman şehridir.

Slovenya (kuzeydoğu kıyısı)

Hırvatistan (uzun Dalmaçya kıyısı boyunca)

Bosna-Hersek (Neum şehri civarında kısa bir kıyı hattı)

Karadağ (güneydoğu kıyısı)

Arnavutluk (en güneyde, Otranto Boğazı’na kadar) Bu ülkelerden özellikle Hırvatistan ve İtalya, Adriyatik Denizi’nin en uzun kıyı hatlarına sahiptir. ADRİYATİK DENİZİ ÖZELLİKLERİ Dünya genelinde Adriyatik Denizi’ni seven birçok kişi vardır.

Akdeniz’in kuzeydoğusunda, İtalya ile Balkan Yarımadası arasında yer alan özel bir konuma sahiptir.

Güneyde İyon Denizi’ne bağlanan bir konuma sahiptir.

Yaklaşık 800 km uzunluğa sahiptir.

Adriyatik Denizi’nin en derin noktası yaklaşık olarak 1.200 metredir.

İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ ve Arnavutluk ülkelerine kıyısı vardır.

Adriyatik Denizi’nin kıyısı olduğu yerlerde balıkçılık, deniz taşımacılığı ve turizm oldukça gelişmiştir.

Burası önemli ölçüde Akdeniz iklimi etkisindedir.

Adriyatik Denizi’nin kıyısı olduğu yerlerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılıman özelliktedir.

Roma, Venedik ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir ticaret ve deniz gücü merkezi olduğu bilgisi vardır.

Dubrovnik, Split, Bari, Kotor ve Venedik gibi şehirler Adriyatik turizminin kalbi olarak anılır.

Adriyatik Denizi’nde yüzülebilir. Kıyı şeridinde birçok plaj vardır.

Denize girenler, suyunun oldukça sıcak olduğunu ve saatlerce aynı sıcaklıkta yüzülebileceğini aktarmıştır.

