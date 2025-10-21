Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Adriyatik Denizi nerede? Adriyatik Denizi hangi şehirde, ülkede?

        Adriyatik Denizi nerede? Adriyatik Denizi hangi şehirde, ülkede?

        Avrupa kıtasında yer alan Adriyatik Denizi, hemen hemen herkesin hayatında en az bir kez duyduğu bir yerdir. Akdeniz'in kuzeydoğu uzantısı olarak bilinen bu deniz, tarih ve konum açısından oldukça önemlidir. Balkan Yarımadası ve İtalya arasında yer alan bu denizin turkuaz mavisi suları da beğeni sebebidir. Peki Adriyatik Denizi nerede?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 16:47 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adriyatik Denizi nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Göz alıcı suları, kıyı şehirleri ve turizm potansiyeliyle dikkat çeken Adriyatik Denizi hakkındaki bilgileri merak eden birçok kişi vardır. Hırvatistan, İtalya, Slovenya, Karadağ, Arnavutluk ve Bosna-Hersek gibi ülkelerin kıyılarını birbirine bağlama işlevi vardır. Peki Adriyatik Denizi hangi şehirde yer alıyor? Özellikleri neler? Yazının devamında merak ettiğiniz tüm detayları bulabilirsiniz…

        ADRİYATİK DENİZİ NEREDE?

        Adriyatik Denizi nerede? Güney Avrupa’da yer alan bu denizin öne çıkan birçok özelliği vardır. Batısında İtalya yer alan Adriyatik Denizi’nin doğusunda Balkan Yarımadası’nda bulunması da dikkat çekicidir. Denizde kuzey ucunda yer alan Venedik Körfezi’ne yakın olan bu deniz, Otranto Boğazı üzerinden İyon Denizi’ne akar. Yani bulunduğu boğaz, Adriyatik ile İyon Denizi’ni birbirine bağlayan önemli bir geçittir.

        REKLAM

        Adriyatik Denizi, dünya üzerinde birçok kişinin merak ettiği ve görmek istediği bir denizdir. Deniz yaklaşık 800 kilometre uzunluğa ve 200 kilometre genişliğe sahiptir. Ortalama derinliği 240 metre civarındadır. Adriyatik’in en derin noktasının ise yaklaşık olarak 1.200 metre ölçüldüğü bilgisi vardır.

        ADRİYATİK DENİZİ HANGİ ŞEHİRDE?

        Adriyatik Denizi hangi şehirde bulunuyor? Belirli bir şehirde değil, birden fazla şehre kıyısı olan bir denizdir. Ayrıca kıyı şeridini de kapsar. Kıyısında bulunan önemli şehirler ise şöyledir;

        • Venedik (İtalya): Adriyatik’in kuzey ucundaki en ünlü liman şehirlerinden biridir.
        • Dubrovnik (Hırvatistan): Tarihi surları ve deniz manzarasıyla ünlüdür.
        • Split (Hırvatistan): Dalmaçya kıyısının en önemli merkezlerinden biridir.
        • Kotor (Karadağ): Adriyatik’in en korunaklı koylarından birine sahiptir.
        • Durrës (Arnavutluk): Ülkenin en büyük liman şehridir.
        REKLAM

        ADRİYATİK DENİZİ HANGİ ÜLKEDE?

        Adriyatik Denizi hangi ülkede yer alıyor? Tek bir ülkenin sınırlarında değil, altı farklı ülkenin kıyılarını çevreleyen bir denizdir. İşte Adriyatik Denizi’nin bulunduğu ülkeler listesi;

        • İtalya (batı kıyısı)
        • Slovenya (kuzeydoğu kıyısı)
        • Hırvatistan (uzun Dalmaçya kıyısı boyunca)
        • Bosna-Hersek (Neum şehri civarında kısa bir kıyı hattı)
        • Karadağ (güneydoğu kıyısı)
        • Arnavutluk (en güneyde, Otranto Boğazı’na kadar)

        Bu ülkelerden özellikle Hırvatistan ve İtalya, Adriyatik Denizi’nin en uzun kıyı hatlarına sahiptir.

        ADRİYATİK DENİZİ ÖZELLİKLERİ

        • Dünya genelinde Adriyatik Denizi’ni seven birçok kişi vardır.
        • Akdeniz’in kuzeydoğusunda, İtalya ile Balkan Yarımadası arasında yer alan özel bir konuma sahiptir.
        • Güneyde İyon Denizi’ne bağlanan bir konuma sahiptir.
        • Yaklaşık 800 km uzunluğa sahiptir.
        • Adriyatik Denizi’nin en derin noktası yaklaşık olarak 1.200 metredir.
        • İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ ve Arnavutluk ülkelerine kıyısı vardır.
        • Adriyatik Denizi’nin kıyısı olduğu yerlerde balıkçılık, deniz taşımacılığı ve turizm oldukça gelişmiştir.
        • Burası önemli ölçüde Akdeniz iklimi etkisindedir.
        • Adriyatik Denizi’nin kıyısı olduğu yerlerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılıman özelliktedir.
        • Roma, Venedik ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir ticaret ve deniz gücü merkezi olduğu bilgisi vardır.
        • Dubrovnik, Split, Bari, Kotor ve Venedik gibi şehirler Adriyatik turizminin kalbi olarak anılır.
        • Adriyatik Denizi’nde yüzülebilir. Kıyı şeridinde birçok plaj vardır.
        • Denize girenler, suyunun oldukça sıcak olduğunu ve saatlerce aynı sıcaklıkta yüzülebileceğini aktarmıştır.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Habertürk Anasayfa