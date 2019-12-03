EMİR UYAR KİMDİR?



Adriana Lima ile sevgili oldukları iddia edilen Emir Uyar magazin dünyasında bir anda en fazla merak edilen isimler arasında yer aldı.



1982 doğumlu olan Emir Uyar, Permak Şirketler Grubu’nda yönetim kurulu üyesi. Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra ve University of Southern California’da işletme ve ekonomi eğitimi aldı. Makine Sanayi, tekstil, enerji ve gayrimenkul yatırım alanlarında tecrübe edindi. Uyar ayrıca, Venedik’te St. Regis Venice San Clemente Palace Oteli’ni hizmete açtı.



Emir Uyar, Dominica ülkesinin Türkiye fahri konsolosudur.