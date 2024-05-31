Adres değişikliği bildirimi yapma: İkametgâh adres değişikliği bildirim süresi ve yapılışı
Adres değişikliği bildirimi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alır. E- devlet üzerinden ikametgâh değişikliği bilirimi yapmanın ayrıntılarını merak edenler internet üzerinden bunun adımlarını araştırır. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün adres beyanına ilişkin işlemlerin belli durumlarda yapılması zorunluluğu vardır. Sizin de adres değişikliği yapmanız gerekiyorsa bu yazının devamını okuyabilirsiniz. İşte "Adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır?" gibi soruların yanıtları…
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Farklı bir mahalle veya şehre taşınanların yaptıklarım ikametgâh değişikliğini bu konuda yetkisi olan nüfus müdürlüklerine bildirme zorunluluğu vardır. Yurttaşlar tarafından yapılacak bildirimler, dış temsilciliklere ve ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen gerçekleştirilir. İnternet üzerinden yapılacak adres bildirimleri için ise e- devlet kapısı kullanılabilir. Burada SMS doğrulama yöntemini kullanarak adres bildirimi yapmak mümkündür. Adres bildirimi süresi ve diğer detaylar aşağıda…
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ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Adres değişikliği işlemi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden ve E-devlet sistemini kullanarak internet üzerinden yapılabilir.
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İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ NEREDEN YAPILIR?
İkmatgah değiştirmek için bağlı olduğunuz Nüfus Müdürlüğüne başvurmalısınız. Adres değişikliği yapılırken beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belge istenmez. Ancak adres bildirimi yaptıktan sonra sizinle beraber yaşayanlar varsa onlarla da başvuruya gitmeniz gerekiyor. Yani boş bir adres için ikametgah bildirimi yapmak için tek başınıza gidebilirsiniz. Ancak sizden önce aynı adrese ikametgah başvurusunda bulunan varsa (eşiniz, anneniz vs.) onunla beraber Nüfus Müdürlüğüne başvurmalısınz.
Beyan edilen adres dolu ise adres beyanında bulunan kişiden beyanını teyit edici elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası gibi belgeler istenir.
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E-DEVLETTE İKAMETGAH ADRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
İkametgah adresini değiştirmek işteyen vatandaşlar, öncelikle T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-devlet hesaplarına giriş yapmalı, daha sonra ise sayfa üzerinden "ikametgah ve işlemleri" kategorisini seçmelidir.
Burada çıkan kişinin eski adresi silinerek, yenisi eklenmelidir. Yapılan güncellemer kişi adına Nüfus Müdürlüğü'ne iletiliyor. Yeni adresin sisteme kayıt olması, birkaç saat ile birkaç gün arasında sürebiliyor.