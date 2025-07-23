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        Haberler Bilgi Gündem Adli tatil tarihleri 2025: Adli tatil ne zaman bitiyor, adli tatilde mahkemeler açık mı, davalar görülecek mi?

        Adli tatil tarihleri 2025: Adli tatil ne zaman bitiyor, adli tatilde mahkemeler açık mı?

        Yargıda, "toplu izin kullanımı" anlamına gelen adli tatil 20 Temmuz itibarıyla başladı. Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Peki, adli tatil ne zaman bitecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 17:03 Güncelleme: 23.07.2025 - 17:03
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        • 1

          Adli tatil 20 Temmuz itibarıyla başladı. Bu sürede görevi devralan nöbetçi mahkemeler sayesinde tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalar devam edecek. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmediği için yasama ve yargı süreçlerini kesintisiz sürdürüyor. Peki, adli tatil ne zaman başlıyor, adli tatilda süreçler nasıl işliyor? İşte, detaylar...

        • 2

          2025 ADLİ TATİL TARİHLERİ: ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

          Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor. Yeni adli yıl, 1 Eylül pazartesi Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

        • 3

          ADLİ TATİLDE NÖBETÇİ MAHKEMELER GÖREV BAŞINDA OLACAK

          Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

          Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştayda görev alacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.

          Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

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