Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Adli tatil takvimi, yargı sisteminde görev yapanlar kadar dava süreci devam eden vatandaşlar için de merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da belirli bir dönemde yargı faaliyetlerine ara verilecek. Hakim, savcı ve mahkeme personeline dinlenme fırsatı tanıyan adli tatil, aynı zamanda bazı dava süreçlerinin ertelenmesine neden olabiliyor. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlıyor, hangi davalar bu süreçte görülmeye devam ediyor? İşte merak edilenler...
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Yaz aylarının gelişiyle birlikte adli tatil tarihleri yeniden gündeme geldi. Hukukçular için dinlenme ve çalışma takvimini gözden geçirme fırsatı sunan bu dönem, bazı davaların ilerleyişini etkileyebiliyor. Peki, 2025 yılında adli tatil ne zaman başlayacak? Hangi dava türleri bu süreçte devam edecek? İşte adli tatille ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...
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ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.
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ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR NELERDİR?
Adli tatil süresince bu tatile tabi olmayan davalar görülmeye devam edecek. Bunlar HMK 103. maddesine göre şu şekilde:İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti, nafaka, soybağı, velayet, vesayet, iş davaları, ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler, iflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri, tahkim, çekişmesiz yargı işleri, ivedi işler.
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