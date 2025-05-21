Her sene düzenli olarak gerçekleştirilen adli tatil, yargı faaliyetlerinde belirli bir süreliğine ara anlamına geliyor. Bu süre, hukukçular için hem dinlenme hem de çalışma takvimini yeniden düzenleme fırsatı sunuyor. Fakat bu durum bazı davaların sürecini etkileyebiliyor. Peki, 2025 yılı adli tatili ne zaman başlıyor ve hangi davalar bu süreçte görülmeye devam ediyor? İşte ayrıntılar...