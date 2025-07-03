Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı
Giriş: 03.07.2025 - 03:04 Güncelleme: 03.07.2025 - 03:04
M.K. idaresindeki hafif ticari araç, Merinos Kavşağında C.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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