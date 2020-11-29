Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 135 adresin karantinaya alınması kararlaştırıldı.

AA'nın haberine göre valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, farklı mahallelerdeki 135 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.​​​​​​​

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