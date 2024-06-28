Adıyaman, Bingöl, Balıkesir, Mersin ve Kastamonu'da orman yangını (Müdahale ediliyor)

Varol, şöyle konuştu:

"Bir önceki gün başlayan yangın birkaç kez söndürülüp daha sonrasında çeşitli yerlerden yeniden başlamıştır. Tamamen bir örtü yangını şeklinde devam etmektedir. Herhangi bir yerleşim yerini şu ana kadar tehdit etmemiştir. Tehdit etmesin diye gerekli önlemler öncesinde alınmıştır. Ot örtüsünden ve meşe ağaçlarından oluşan bir alanda özellikle tamamen devam etmiştir. Dün ve bugün sabahtan itibaren hem helikopterlerle hem de ekiplerimizle yangına müdahale edilmektedir. Yangın şu an tamamen küçük bir alanda. Kontrol altındadır.​​​​​​​ Kısa zamanda tamamen söndürülmesini bekliyoruz."