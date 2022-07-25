Yeni sezonda Spor Toto 1´inci Lig´de mücadele edecek olan Bodrumspor, önemli bir transfere imza attı. Ege ekibi, son olarak Göztepe forması giyen 35 yaşındaki santrfor Adis Jahovic´i transfer ettiğini duyurdu. Yeşil-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Makedon futbolcu Adis Jahovic ile sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Makedonyalı forvet, geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla Süper Lig´de çıktığı 32 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.