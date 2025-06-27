Kuraklık, Adilcevaz Heybeli Gölü'nü de kuruttu
Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Heybeli Gölü, kuraklık nedeniyle tamamen kurudu
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Van Gölü'nün kuzeyinde bin 650 metre yükseklikte bulunan ve 6 kilometrekare genişliğe sahip Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Heybeli (Norşin) Gölü, yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle tamamen kurudu.
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İHA'nın haberine göre, bir zamanlar cıvıl cıvıl kuş sesiyle bilinen ve serinlemek isteyen çocukların uğrak yeri olan göl hayvanlar için otlanma alanı oldu.
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Vatandaşlardan Rahmi Akdoğmuş, gölün kendileri için kıymetli olduğunu söyleyerek, "Su ve kuş sesi insanları mest ediyordu. Ancak kuraklık hem hayvanları hem de bizleri perişan etti" dedi.
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