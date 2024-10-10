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        Haberler Gündem Yargı Adil yargılamayı etkilemenin cezası artırılıyor! | Son dakika haberleri

        Adil yargılamayı etkilemenin cezası artırılıyor!

        10. Yargı Paketi ve Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde adil yargılamanın korunması amacıyla medyada ve sosyal medyada suça özendirme, suçu teşvik etme ve adaletin tecellisini engelleme amacıyla yapılan haber, yayın ve yorumlarla ilgili de bir düzenleme yapılması bekleniyor. Bülent Aydemir'in haberi

        Giriş: 10.10.2024 - 14:35 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:35
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        Adil yargılamayı etkilemenin cezası artırılıyor
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        Hükümet, toplumda oluşan adaletsizlik ve cezasızlık algısını gidermek amacıyla bir dizi yasal düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanırken aynı zamanda adil yargılamayı etkilemenin cezasını artıracak düzenlemeler getirecek.

        AK Parti, devam eden soruşturma, kovuşturma ve yargılamalarda olmayan suçları ekleyerek adil yargılamayı etkileme, toplumun yargıya ve kurumlara olan güvenini zayıflatmaya dönük kasıtlı haber, yayın ve yorumlarla ilgili yeni cezalar getiren kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyor.

        Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında; toplumda oluşan adaletsizlik duygusu ve cezasızlık algısını gidermeye dönük bir dizi tedbiri hayata geçireceklerini açıkladı.

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        10. Yargı Paketi ve Yargı Reformu Strateji Belgesi ile yapılacak bu düzenlemeler; suçu önlemeden suçla ve suçlularla mücadeleye, yargılamalardan infaz ve ıslah sistemine kadar oluşan boşlukları doldurmayı amaçlıyor.

        Alınacak tedbirler; kurumsal düzenlemeler ve seri suç işleyenlerin tutuklanabilmesini kolaylaştırıcı tedbirler olarak ikiye ayrılıyor.

        Kurumsal düzenlemeler: Yargı erkini güçlendirmek amacıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir birim, farklı mahkemelerdeki davaları, hazırlanan iddianameleri, emniyet kayıtlarını toplayıp bunlarla ilgili gerekli incelemeleri yaptıktan sonra savcıların ve hâkimlerin dikkatine sunacak ve bir anlamda dosya üzerinden içtihat oluşturulacak.

        Seri suçun önlenmesi: Kanuni düzenlemelerle, suç kaydı olan birinin diğer davalarının bitip sabıka kaydına işlenmesi beklenmeden, yeni suçlar işleme eğilimi dikkate alınarak, tutuklu yargılanabilmesinin önü açılacak.

        Toplum vicdanını yaralayan suçlarda tutukluluk süresi, kişinin işlediği suçlar ve alacağı cezalarla orantılı şekilde belirlenecek.

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        ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS

        Söz konusu düzenlemelerin yanı sıra; adil yargılamanın korunması amacıyla medyada ve sosyal medyada suça özendirme, suçu teşvik etme ve adaletin tecellisini engelleme amacıyla yapılan haber, yayın ve yorumlarla ilgili de bir düzenleme yapılacak.

        Türk Ceza Kanunu’nun adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunun düzenlendiği 288’inci maddesinde, “Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturmada, hukuka aykırı bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi, elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır” maddesi değiştiriliyor ve adil yargılamayı etkilemeye dönük kasıtlı girişimlere hapis cezası getiriliyor.

        RTÜK’ün yasal olarak yetkisinde olan yayınlarla ilgili daha hassas, titiz ve kapsamlı bir inceleme yapılacak. Aynı zamanda sosyal medyayla ilgili de yasal bir düzenlemeye gidilecek.

        Yürüyen bir soruşturma veya yargılamayla ilgili sosyal medyada suç uydurma, olmayan suçu ekleme, yargısız infaz yapma, uydurulan suçlarla yargılama sonrasında vatandaşın gözünde yargıyı küçük düşürme, yargıya olan güveni zayıflatma gibi faaliyetler adil yargılamayı etkileme kapsamında değerlendirilecek. Kanun teklifi ile bu suçları işleyenlere hapis cezası getirilmesi öngörülüyor.

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