Adil Demirbağ'dan penaltı itirafı!

Konyaspor'un stoperi Adil Demirbağ, Galatasaray ile oynadıkları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'un savunma oyuncusu Adil Demirbağ, Galatasaray maçının ardından talihsiz bir sonuç aldıklarını ifade ederek "Buraya her zamanki gibi kazanmak için gelmiştik. Talihsiz bir penaltı üzerine mağlup olduk. Maçın berabere kalması daha haklı olabilirdi. Üzüntülüyüz. Son üç haftada inanılmaz mücadele ediyoruz ama puanlar kaybediyoruz. Bodrumspor maçıyla birlikte Konyaspor'u yukarılara taşıyacağız." dedi.

REKLAM advertisement1

Osimhen'e yaptığı penaltı pozisyonunu değerlendiren 27 yaşındaki oyuncu, "Net penaltıydı. Kaleciyle iletişim eksikliği oldu. Net penaltıydı." ifadelerini kullandı. Yunus Akgün'ün kendisine yaptığı faulün kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini belirten savunmacı, "Yunus'un bana yaptığı net kırmızı. Ben ne kadar net penaltı diyorsam, o da net kırmızı karttı. Yunus beni görüyordu. Direkt salladı yani yumruğu, dirseği, neresi geldi görmedim. Yumruğu gelmiş videolardan görülüyor. Çenemin nasıl yana kaydığı belli oluyor. Anadolu takımları böyle yaptığında farklı karar olur, büyük takıma karşı maalesef böyle oluyor." sözlerini sarf etti.