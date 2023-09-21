İZMİR VE SELANİK BENZERLİĞİ

İzmir ve Selanik'te bir dönem her iki şehirde de aynı milletler yaşadı. Mübadele döneminde İzmir'deki Rumlar Selanik'e göçerken orada bulunan Türkler de İzmir'e geldi.