Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'ın ilk golünü atan Adem Büyük, Süper Lig'de bu sezon üçüncü kez ağları havalandırdı.

Sezon başında transfer edilen tecrübeli futbolcu, Hes Kablo Kayserispor ile ligin ilk yarısında oynanan maç ile geçen hafta İttifak Holding Konyaspor yapılan müsabakada da birer kez topu filelere göndermişti.

Adem Büyük bu sezon ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da birer gol attı.

Maçın son bölümünde sakatlık geçiren Adem Büyük, 86. dakikada yerini Jesse Sekidika'ya bıraktı.