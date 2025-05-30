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        Haberler Spor Diğer Jimnastik Adem Asil'den Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altın madalya! - Diğer Haberleri

        Adem Asil'den Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altın madalya!

        Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel halka aletinde altın madalya kazandı. Adem Asil, 29 Mayıs'taki bireysel genel tasnif finalinde de şampiyon olarak altın madalyayı boynuna takmıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 20:59 Güncelleme: 30.05.2025 - 21:11
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        Adem Asil'den ikinci altın madalya!
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        Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel halka aletinde altın madalya kazandı.

        Leipzig kentindeki fuar alanında organize edilen şampiyonanın 5. gününde erkekler bireysel halka aleti finali yapıldı.

        İKİ GÜNDE İKİ ALTIN!

        Elde ettiği 14.400 puanla altın madalyanın sahibi olan Adem Asil, Leipzig'teki organizasyonda ikinci kez kürsünün en üst basamağında yer aldı.

        Aynı puanı alan Yunan cimnastikçi Eleftherios Petrounias da halka aletinde Adem Asil ile altın madalya elde etti.

        Dün erkekler bireysel genel tasnif finalinde de altın madalya kazanan Adem, 2023'te Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da hem halka hem de bireysel genel tasnifte kürsünün en üstünde yer almayı başarmıştı.

        Adem, Avrupa Şampiyonası'ndaki madalya sayısını 11'e çıkardı.

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