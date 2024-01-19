Survivor kim elendi, kim gitti? 18 Ocak 2024 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve Survivor hayallerine veda edecek. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme oyununda, eleme potasındaki yarışmacılar kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Haftanın eleme adaylarının belli olmasının ardından, Survivor'da bu hafta kim elenecek sorusunun yanıtı programı yakından takip eden izleyicilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 18 Ocak 2024 Perşembe Survivor All Star ödül oyununu kazanan takım...
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Survivor All Star'da haftanın eleme adayları belli oldu. Eleme gecesinde düelloyu kaybeden yarışmacı adaya veda etti. Peki, "Survivor All Star kim elendi? 18 Ocak 2024 Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte 18 Ocak 2024 Survivor eleme gecesinde yaşanan son gelişmeler...
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SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor ödül oyununu mavi takım kazandı.
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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Kardeniz
Seda
Berna
Sahra
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18 OCAK 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda etti. Seda ve Kardeniz düello oyununda karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan dülloyu Kardeniz kazanarak rakibine üstünlük sağladı. Düelloyu kaybeden Seda Survivor'da elenen ikinci isim oldu.
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SURVIVOR ALL STAR TAKIM NASIL OLUŞTU?
MAVİ TAKIM
Ogeday Girişken
Yiğit Poyraz
Seda Ocak
Yunus Emre
Damla Can
Begüm Yücetan
Yasin Obuz
Seda Aktuğlu
Sahra Işık
Hakan Hatipoğlu
Nefise Karatay
Furkan Kızılay
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KIRMIZI TAKIM
Nagihan Karadere
Nihat Altınkaya
Bozok Gören
Turabi Çamkıran
Gizem Memiç
Doğukan Manço (Elendi))
Sercan Yıldırım
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Gözbaşı
Ersin Korkut
Merve Aydın
Özgür Tetik
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