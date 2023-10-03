Adanalı kebapçılar Lezzet Festivali'nde hem göze hem damağa hitap edecek

Etkinliğin işletmeleri ve ürünleri tanıtma imkanı sunduğunu dile getiren Tunçsoy, "Festival için haftalar öncesinden hazırlandık. Ocaklarımız, stantlarımız, şovlarımız, sunumlarımız, ikramlık ürünlerimiz özetle her şeyimiz hazır. Festivale gelecek bütün misafirlerimizi kebaba doyurmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu. Tunçsoy, etkinlikte görselliğe de önem vereceklerini vurgulayarak, "Festivale özel, içerisinde Kars kaşarı ve mantarının olduğu 'ay kebabı' hazırladık" dedi.