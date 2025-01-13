Yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı!
Adana'nın Pozantı ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın bir anda yayıldı. 8 yolcu tahliye edilirken otobüs kullanılamaz hale geldi
Adana'dan, Yalova'ya giden Yılmaz Üner'in kullandığı içinde 8 yolcu bulunan otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkiinde motor kısmından alev aldı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre otobüs şoförü Üner, alevleri fark edince aracı emniyet şeridine çekti, yolcuların da tahliyesini sağladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
TRAFİK BİR SÜRE DURDU
Bir süre trafiğe kapanan yol, yangının söndürülmesinin ardından açıldı. Araç kullanılamaz hale geldi.