Adana'da sokağa çıkma yasağı var mı? 4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi illeri kapsıyor? Şeklindeki sorular Adanalı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağını kapsayan illeri açıkladı.

ADANA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

4 günlük sokağa çıkma yasağı Adana ilinde uygulanmayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALDIRILDI?

Seyahat kısıtlaması Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde kaldırıldı.

Ayrıca seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı toplam 16 büyükşehirde 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerindeki 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Sokağa çıkma yasağı ise, seyahat yasağının devam ettiği Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta uygulanacak.