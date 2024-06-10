Adana, İzmir ve Tokat'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatipoğlu, "Tokat, Almus, Reşadiye ve Erbaa orman ekiplerimizi sevk ettik. Elli kişilik ekibimiz 5 arazöz ile çalışıyorlar. İlçe belediyelerimiz de destek veriyor. Şu ana kadar yangın yaklaşık 4 hektarlık alanda etkili oluyor. Ekiplerimiz yangını kontol altına almaya çalışıyor." dedi.