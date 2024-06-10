Adana, İzmir ve Tokat'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Adana'nın Feke, İzmir'in Bergama ve Tokat'ın Niksar ilçelerinde orman yangını çıktı. Bergama'daki yangın kontrol altına alınırken, iki ilde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Adana'nın Feke ilçesi Konakkuran mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı, helikopter ve arazözler yönlendirildi.
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Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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Adana'daki orman yangınına müdahale sürerken bir yangın haberide İzmir'in Bergama ilçesinden geldi.
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Bergama'nın Bozyerler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz ile ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.
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Adana ve İzmir'in ardından Tokat'ta da orman yangını başladı.
Niksar ilçesine bağlı Ustahasan köyünde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Ustahasan köyünde öğleden sonra yangının çıktığını söyledi.
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Hatipoğlu, "Tokat, Almus, Reşadiye ve Erbaa orman ekiplerimizi sevk ettik. Elli kişilik ekibimiz 5 arazöz ile çalışıyorlar. İlçe belediyelerimiz de destek veriyor. Şu ana kadar yangın yaklaşık 4 hektarlık alanda etkili oluyor. Ekiplerimiz yangını kontol altına almaya çalışıyor." dedi.