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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: TIR'daki traktörden yüzlerce silah çıktı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        TIR'daki traktörden yüzlerce silah çıktı!

        Adana'nın Ceylan ilçesinde polisin durdurduğu bir TIR'da arama yapıldı. TIR'ın dorsesinde yüklü olan traktörün çeşitli yerlerine gizlenmiş 420 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şoför 36 yaşındaki H.E. tutuklandı, yanındaki 20 yaşındaki A.E. serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 10:49 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:58
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        Traktöre yüzlerce silahı gizlemişler!
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        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bir grubu takibe aldı.

        ÇOK SAYIDA SİLAH İHBARI YAPILDI

        DHA'daki habere göre Konya Emniyet Müdürlüğü ile irtibat kuran ekipler, çok sayıda silahın bulunduğu değerlendirilen bir TIR'ın kent merkezine seyir halinde olduğunu belirledi.

        420 ADET RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

        Plakası tespit edilip, takibe alınan TIR, Ceyhan ilçesinde durduruldu. Şoför H.E. (36) ile yanındaki A.E.'nin (20) indirildiği TIR'da arama yapan ekipler, dorsedeki traktörün çeşitli yerlerine gizlenmiş 420 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şoför H.E. ile A.E. gözaltına alındı.

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        2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

        Ekipler, silahların ulaştırılacağını değerlendirdiği ve şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen A.E.'yi (22) Şırnak'ta, M.D.'yi (24) de Şanlıurfa'daki adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı.

        Emniyete götürülen şüphelilerden H.E. ile yanındaki A.E. 'Silah ve mühimmat ticareti' suçlamasıyla Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

        Mahkemeye çıkarılan H.E. tutuklandı, A.E. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        #adana
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