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        Haberler Gündem 3. Sayfa Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!

        Adana'da, 30 yaşındaki Sezen S., sokakta karşılaşıp tartıştığı eski kocası 32 yaşındaki Emirhan N.'yi tabancayla ayağından vurdu. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Sezen S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 09:01 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:36
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        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
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        Adana'da olay, Ceyhan ilçesinde, önceki gece saat 21.30 sıralarında, İnönü Bulvarı Atatürk İlkokulu yakınında meydana geldi.

        4 AY ÖNCE BOŞANMIŞLARDI

        DHA'daki habere göre 4 ay önce boşanan Sezen S. (30) ve Emirhan N. (32), sokakta karşılaştı.

        SİLAHINI ÇIKARDI ESKİ EŞİNİ VURDU

        Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Sezen S., iddiaya göre çantasından çıkardığı tabanca ile eski eşine ateş etti. Emirhan N., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.

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        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emirhan N., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

        Sezen S., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Sezen S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #adana
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