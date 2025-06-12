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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!

        Adana'da, otomobiliyle motosikletine çarptığı kurye ile tartışan kadın sürücü, yerdeki kaskı ezip küfrederek, olay yerinden kaçtı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:39 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:20
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        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
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        Adana'da kaza, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı’nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücünün yönetimindeki SUV tarzı araç, motosiklete çarptı.

        MOTOSİKLET DEVRİLDİ TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre motosiklet devrilirken, kurye ile diğer sürücü arasında tartışma çıktı.

        ARACI ONUN ÜZERİNE SÜRDÜ

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        Hafif yaralanan kurye, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdiği sırada kadın sürücü, otomobilini onun üzerine sürdü.

        KURYENİN KASKINI EZDİ

        Kurye son anda kaçarken, sürücü otomobiliyle yerdeki kaskı ezip küfrederek, kaçtı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kuryenin şikayeti üzerine olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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