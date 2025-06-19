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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Husumetlisi zannedip, kardeşini öldürdü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Husumetlisi zannedip, kardeşini öldürdü!

        Adana'da, 32 yaşındaki Halil Daş, husumetli olduğu 28 yaşındaki Haşim E. ve beraberindeki 4 kişiyle sokakta tartışıp, kavga ettikten sonra evine döndü. Yanındakilerle Daş'ın evine giden Haşim E., kapıda bekleyen kardeşi 24 yaşındaki Hüseyin Daş'ı, Halil Daş zannedip tabancayla başından vurarak öldürdü. Operasyonla yakalanan Haşim E. ile 4 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 07:36 Güncelleme: 19.06.2025 - 09:06
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        Husumetlisi zannedip, kardeşini öldürdü!
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        Adana'da olay, 18 Nisan'da Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Daş (32), husumetli olduğu Haşim E. (28), Halit O. (24), Mehmet Fatih A. (21), Osman Y. (23) ve Samet Y. (19) ile sokakta tartıştı.

        HUSUMETLİSİNİN KAPISINA GİTTİ

        DHA'daki habere göre kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini darp ettikten sonra olay yerinden ayrıldı. Haşim E. ile beraberindekiler, Daş'ın evinin bulunduğu sokağa gitti.

        KARDEŞİNİ HASMI ZANNETTİ

        Hüseyin Daş, 24 yaşında öldürüldü.
        Hüseyin Daş, 24 yaşında öldürüldü.

        Kapıdaki kardeşi Hüseyin Daş'ı (24), Halil Daş sanan şüphelilerden Haşim E., tabancayla ateş açtı. Başından vurularak ağır yaralanan Daş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

        2 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Silah seslerini duyup, Daş'ın yerde yattığını gören ailesinin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Daş, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Daş, 15 Haziran'da yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından alınan Daş'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        OPERASYONLA YAKALANDILAR

        Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresleri tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, cinayet şüphelisi Haşim E.'yi, arkadaşı Mustafa D.'nin (36) Yüreğir ilçesindeki evinde, diğerlerini de adreslerine yapılan baskında yakaladı. Mustafa D.'nin evinde yapılan aramada Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilirken, olayda kullanılan tabanca bulunamadı.

        5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyete götürülen şüpheliler, Daş ile tartıştıklarını ancak cinayeti kendilerinin gerçekleştirmediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim E., Halit O., Mehmet Fatih A., Osman Y. ile Mustafa D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Samet Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #adana
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