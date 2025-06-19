Adana'da yürek yakan olay, sabah saatlerinde Saimbeyli ilçesi Ayvacık Mahallesi'nde meydana geldi.

EVİN ÖNÜNDE BAŞINDAN VURDULAR

Tülay Ayyıldız'ın (35) evinin sokağından silah sesi duyanlar, kadını, evinin önünde başından tüfekle vurulmuş halde buldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'daki habere göre mahallelinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ayyıldız, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan Tülay Ayyıldız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ayyıldız'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.