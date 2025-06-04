Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu araçta bulunan anne Selver Sonkaya ile ve 1.5 yaşındaki bebeği Alparslan Sonkaya hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan bir kişi tedavi altına alındı
Adana'da yürek yakan kaza, Ceyhan-Kadirli kara yolunun hayvan pazarı mevkiinde meydana geldi.
Ramazan Kement idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Ziya K.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan Ramazan Kement ile aynı araçtaki Selver Sonkaya ve 1.5 yaşındaki bebeği Alparslan Sonkaya ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ANNE VE OĞLU KURTARILAMADI
Yaralılardan Selver Sonkaya ve bebeği, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Anne ve bebeğinin cenazeleri morga kaldırıldı, sürücü Ziya K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.