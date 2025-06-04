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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu araçta bulunan anne Selver Sonkaya ile ve 1.5 yaşındaki bebeği Alparslan Sonkaya hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan bir kişi tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:36 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:09
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        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
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        Adana'da yürek yakan kaza, Ceyhan-Kadirli kara yolunun hayvan pazarı mevkiinde meydana geldi.

        Ramazan Kement idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Ziya K.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada yaralanan Ramazan Kement ile aynı araçtaki Selver Sonkaya ve 1.5 yaşındaki bebeği Alparslan Sonkaya ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        ANNE VE OĞLU KURTARILAMADI

        Yaralılardan Selver Sonkaya ve bebeği, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Anne ve bebeğinin cenazeleri morga kaldırıldı, sürücü Ziya K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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        #adana
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