Adana Demirspor’da Koray Palaz dönemi
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Koray Palaz ile anlaştı.
Giriş: 05.07.2025 - 22:34 Güncelleme: 05.07.2025 - 22:34
Trendyol Süper Lig’den 1. Lig'e düşen Adana Demirspor, 46 yaşındaki teknik direktör Koray Palaz ile anlaşmaya vardı.
Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Koray Palaz ile 1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.
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