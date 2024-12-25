Adana Demirspor Yusuf Sarı ile yollarını ayırdı!
Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Giriş: 25.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:19
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.
Adana Demirspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Sarı, bu sezon Akdeniz ekibinde çıktığı 13 maçta 1 asist yaptı.
Yusuf Sarı'nın yeni adresinin RAMS Başakşehir olması bekleniyor.
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