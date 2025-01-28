Adana Demirspor'da Mustafa Dalcı dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yol ayrımına gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Dalcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Dalcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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Adana Demirspor'da ligde 8 maça çıkan Mustafa Dalcı, 2 galibiyet - 6 mağlubiyet alarak 0.75 puan ortalaması tutturdu.

Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Dalcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Dalcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/VQVpYyyOXv — Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 28, 2025