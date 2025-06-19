Adana'daki yangında 6 gözaltı

Adana'nın Çukurova ilçesinde Fadıl Mahallesi'nde yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine, itfaiye ve emniyete bağlı TOMA araçları da destek verdi.

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Alevlere 12 helikopterle havadan müdahale edilirken, karadan da yoğun söndürme çalışmaları yürütüldü. Uzun süren çabanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Polis, olayla ilgili yaptığı çalışmada yangının çıkışına sebep oldukları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.