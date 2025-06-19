Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Adana'daki yangında 6 gözaltı | Son dakika haberleri

        Adana'daki yangında 6 gözaltı

        Adana'nın Çukurova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına sebep oldukları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 23:34 Güncelleme: 19.06.2025 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'daki yangında 6 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Çukurova ilçesinde Fadıl Mahallesi'nde yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine, itfaiye ve emniyete bağlı TOMA araçları da destek verdi.

        Alevlere 12 helikopterle havadan müdahale edilirken, karadan da yoğun söndürme çalışmaları yürütüldü. Uzun süren çabanın ardından yangın kontrol altına alındı.

        Polis, olayla ilgili yaptığı çalışmada yangının çıkışına sebep oldukları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Fenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı!
        Fenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı!
        Yüksel Yıldırım'dan HT Spor'da çarpıcı açıklamalar!
        Yüksel Yıldırım'dan HT Spor'da çarpıcı açıklamalar!
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Barış Alper'in gözü Avrupa'da!
        Barış Alper'in gözü Avrupa'da!
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        Habertürk Anasayfa