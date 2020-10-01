Adana'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Ova Mahallesi'nde Servet D. ile Gökhan Boyuneğmez (23) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Servet D, arkadaşını göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Boyuneğmez, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Boyuneğmez'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası Servet D, olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

