Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, 26 Haziran akşamı merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaş grubu arasında başladığı iddia edilen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre; tabancalarla ateş açılan kavgada Hasan Karaaslan boynundan ve başından, 4 kişi de bacaklarından vurularak yaralandı. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Özel harekat polislerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı olay yerindeki yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve yoğun bakım ünitesine alınan Hasan Karaaslan, bu gece saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.