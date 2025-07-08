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        Haberler Gündem Adana'da kamyonet ile taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Adana'da kamyonet ile taksi çarpıştı: 4 yaralı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde kamyonet ile ticari taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 01:52 Güncelleme: 08.07.2025 - 01:52
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        Kamyonet ile taksi çarpıştı: 4 yaralı
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        Pozantı-Niğde kara yolunda Ahmet Kozan idaresindeki kamyonet ile Şahin Gültepe yönetimindeki ticari taksi çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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