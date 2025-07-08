Adana'da kamyonet ile taksi çarpıştı: 4 yaralı
Adana'nın Pozantı ilçesinde kamyonet ile ticari taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Pozantı-Niğde kara yolunda Ahmet Kozan idaresindeki kamyonet ile Şahin Gültepe yönetimindeki ticari taksi çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.