Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da kaçak etil alkol ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Adana'da KOM ekipleri kaçak etil alkol ele geçirdi

        Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 800 litre kaçak etil alkol ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 11:13 Güncelleme: 14.07.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kaçak etil alkol ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin depolandığı değerlendirilen merkez Seyhan ilçesindeki iki ikamete operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 800 litre kaçak etil alkol ile 580 aroma kiti ele geçirildi. KOM ekipleri, ikametlerdeki 3 zanlıyı gözaltına aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana haberleri
        #Etil alkol
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        'Nakitten karta geçiş arttı'
        'Nakitten karta geçiş arttı'
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        Müezzini bıçakladı!
        Müezzini bıçakladı!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Bitcoin'den yeni rekor
        Bitcoin'den yeni rekor
        Habertürk Anasayfa