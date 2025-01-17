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        Haberler Gündem Güncel Adana'da gıda denetimlerinde 22 milyon lira ceza | Son dakika haberleri

        Adana'da gıda denetimlerinde 22 milyon lira ceza kesildi

        Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl gerçekleştirilen gıda denetimlerinde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 22 milyon 135 bin lira ceza kesti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:08 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:08
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        Adana'da gıda denetimlerinde 22 milyon lira ceza
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        Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 122 denetçi, geçen yıl 31 bin lokanta, restoran, kafe, otel, kasap ve markette denetimlerde bulundu. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 22 milyon 135 bin lira ceza kesildi.

        Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar hakkında idari para cezası dışında adli birimlere suç duyurusu, faaliyet durdurma, ürünlerin piyasadan toplatılması, imha edilmesi ve kamuoyu duyurusu yapılması gibi farklı yaptırımlar da uygulandı.

        Denetimlere ilişkin açıklamada bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, güvenilir gıdaya ulaşmanın herkesin hakkı olduğunu belirtti. Bu yıl da denetimlere devam edeceklerini ifade eden Kökçüoğlu, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımızın 1 milyon 300 bine yakın denetim yaptığı 2024 yılı gıda denetiminin zirveye çıktığı yıl oldu. Bakanlığımızın rutin denetimlerinin yanı sıra sektörel bazda ağırlık verdiği denetimler de yapıldı. Et ve et ürünleri, alkollü-alkolsüz içecekler, okul, yurt kantinleri ve yemekhaneleri gibi denetimlerden sadece birkaçı. Vatandaşlarımız markette, kasapta, restoranda kısacası hayatın her anında karşılaştığı veya gördüğü herhangi bir olumsuzlukta Alo 174 Gıda hattımıza şikâyet veya ihbarda bulunabilir."

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