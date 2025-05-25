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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da eski eşini öldüren zanlı kendini ağır yaraladı | Son dakika haberleri

        Adana'da eski eşini öldüren zanlı kendini ağır yaraladı

        Adana'da emekli polis memuru Recep Ç, eski eşi Esengül Kaya'yı çalıştığı büfede tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Recep Ç, jandarma ekiplerince durdurulmak istenince aynı tabancayla kendini de vurup, ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 06:48 Güncelleme: 25.05.2025 - 06:51
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        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
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        Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.

        Emekli polis memuru Recep Ç (54), eski eşi Esengül Kaya'nın (48) çalıştığı büfeye gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Recep Ç, yanındaki tabancayla eski eşinin başına ateş etti.

        Esengül Kaya (48)
        Esengül Kaya (48)

        BAŞINDAN VURULAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

        Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Esengül Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

        YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KENDİNİ DE VURDU

        Olayın ardından kaçan Recep Ç. ise Sarıçam ilçesi Kozan yolu üzerindeki Mustafalar Mahallesi girişinde jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Recep Ç, yakalanacağını anlayınca suç aleti tabancayla kendini de vurdu.

        DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan Recep Ç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #adana
        #Çukurova
        #Son dakika haberler
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