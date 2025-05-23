Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
Adana'da, belediye temizlik görevlisi 29 yaşındaki Tolga Hiçyakmaz, sokağın iyi temizliği konusunda tartıştığı çay ocağı sahibi 60 yaşındaki Hüsamettin Gözaçık'ı bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı Hiçyakmaz, cezaevine gönderildi
Adana'da iddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık (60), 19 Mayıs'ta Seyhan Belediyesinin temizlik personeli Tolga Hiçyakmaz'a (29) sokağın iyi temizlenmediğini söyledi.
ÇAY OCAĞI SAHİBİNİ BIÇAKLADI
AA'da yer alan habere göre bunun üzerine çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Hiçyakmaz, çay ocağındaki Gözaçık'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Gözaçık'ı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralan Gözaçık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI
Polis ekiplerince gözaltına alınan Tolga Hiçyakmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.