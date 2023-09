Adana'da Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türk Sineması" paneli

Derviş Zaim ile ‘Tavuri’ üzerine

Belgesel Özel Gösterim bölümünde Derviş Zaim’in Tavuri filmi gösterildi. Şeytan (tavuri) lakaplı Mustafa Serttaş ekseninde suç, suça bağımlılık, toplum, özgürlük temalarının işlendiği film sonrası Zaim, izleyicilerden gelen soruları cevapladı. Zaim, görüşlerini şöyle aktardı: Belgesel, kendime sorular sorduğum bir deneyim oldu. Her kurmaca film yapan yönetmenin, yolda belgeselle tanışması, onun hayrınadır. Hakikatla olan ilişkinizi daha da netleştirmek gibi size fayda sağlama ihtimali olur. Tavuri’de ihlal ve ihmal edilmiş birinin hikayesini anlattım. Çok zor ve öğretici bir projeydi.

‘Kısa Film Yarışması’ finalistleri gösterildi

Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın finalistlerinden; Jordan K. Paul’un yönettiği Animals, Eser Tokaş’ın yönettiği Dehliz, Volkan Durmuş’un yönettiği Yada Yağmurları, Evrim İnci’nin yönettiği Duvar, Gülce Besen Dilek’in yönettiği Kolaj, Uğur Savaş’ın yönettiği Kurdun Kutusu, M. Sezer Bildiren’in yönettiği Kirpi belgeselleri gösterildi.

Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’nın finalistlerinden; Hayallerin Ötesinde, Kayıp Dengbej, Dilek Kutusu, Bunun Ne Olduğunu Sorarlarsa, Bu Bir Yaprak, Onlar İçin İmroz, A Christmas PResent, The Galactic Treasure, Fort he Last Time Only, Kara Vebal, Magus Baba’nın Mavi Maymunu ve Nefes filmleri izleyicilerle buluştu.

Bağımsız Sinema Dağıtım/ Gösterim Alanında Filmkoop Deneyimi ve Yeni Olasılıklar

Festival kapsamında Çukurova Altın Koza Film Akademisi’nin düzenlediği, ‘Bağımsız Sinema Dağıtım/ Gösterim Alanında Filmkoop Deneyimi ve Yeni Olasılıklar’ konulu konuşmada Vuslat Saraçoğlu, Önder Özdemir, Özgür Balcı sinemaseverlerle bir araya geldi.

‘Türkiye’de Sinema Eğitimin Sektöre Katkısı’

Çukurova Altın Koza Film Akademisi’nin düzenlediği ’Türkiye’de Sinema Eğitimin Sektöre Katkısı’ başlıklı etkinlikte ise Prof. Dr. Nezih Orhon, İlker Canikligil, Zeynep Ünal konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlik, Prof. Dr. Murat Tırpan moderatörlüğünde gerçekleşti.