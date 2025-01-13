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        Haberler Gündem Güncel Adana'da 182 bin litre kaçak akaryakıt | Son dakika haberleri

        Adana'da 182 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Adana'da bir depoya yapılan operasyonda 182 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 11:00 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:00
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        Adana'da 182 bin litre kaçak akaryakıt
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        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'ndeki bir depoda atık ve yanık yağlardan kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi.

        Bunun üzerine ekipler depoya operasyon düzenledi. Bataklık alan çevresinde bulunması nedeniyle güçlükle ulaşılan depoda inceleme yapan ekipler, tanklarda 182 bin litre kaçak akaryakıt bulunduğunu tespit etti.

        Polis, kaçak akaryakıtla ilgili İlhami A.'yı (38) gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        #kaçak akaryakıt
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