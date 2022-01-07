Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandığından beri gündemden düşmüyor. Adalet Bakanlığı icra müdürü ve icra müdür yardımcılığı personel alımı başvuruları binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Adalet Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre Nisan ayında ÖSYM tarafından düzenlenen sınavla birlikte Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek. 410'u açıktan 140'ı naklen olmak üzere toplamda 550 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı Personel alımı başvurusu yapacak adaylar başvuru tarihlerii ve başvuru kılavuzunu merak ediyor. İşte Adalet Bakanlığı sınavları hakkında merak edilenler...