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Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? Adalet Bakanlığı icra müdürü ve yardımcısı başvuru tarihleri

Adalet Bakanlığı 550 personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Başvuru tarihleri!

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 550 personel alımı yapılacak. 2022 yılı içinde gerçekleşecek Adalet Bakanlığı 550 personel alımı için ÖSYM tarafından sınav düzenlenecek. Adalet Bakanlığı 550 icra müdür ve icra müdür yardımcılığı için başvuruda bulunmak isteyen adaylar ÖSYM icra müdür ve icra müdür yardımcılığı sınav tarihlerini araştırıyor. Adalet Bakanlığı 550 personel alımı başvuruları ne zaman, tarihleri ne? Adalet Bakanlığı başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

07.01.2022 - 10:46 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandığından beri gündemden düşmüyor. Adalet Bakanlığı icra müdürü ve icra müdür yardımcılığı personel alımı başvuruları binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Adalet Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre Nisan ayında ÖSYM tarafından düzenlenen sınavla birlikte Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek. 410'u açıktan 140'ı naklen olmak üzere toplamda 550 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı Personel alımı başvurusu yapacak adaylar başvuru tarihlerii ve başvuru kılavuzunu merak ediyor. İşte Adalet Bakanlığı sınavları hakkında merak edilenler... 

  • ADALET BAKANLIĞI 550 PERSONEL ALIMI YAPACAK

    Adalet Bakanlığı, 410’u açıktan 140’ı naklen olmak üzere 550 icra müdür ve müdür yardımcısı alacak.

    Resmi Gazetede bugün yayımlanan ilana ilişkin detaylar Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer aldı.

    Bakanlık yazılı ve sözlü sınavla müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarında 550 kişi istihdam edecek. İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına başvuracakların 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak.

  • ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ 

    Adayların, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları ve öğrenimi yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi alması gerekiyor. Sınava başvurular 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 3 Nisan Pazar günü yapılacak.

  • ADALE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NEDİR?

    Sınava girecek adaylar 16-24 Şubat 2022 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet

    sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 300,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır

  • ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI VE İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

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