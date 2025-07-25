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        Haberler Bilgi Gündem Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?

        Adalet Bakanlığı personel alımı: Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?

        Adalet Bakanlığı 20 bin yeni personel alımı için süreç merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Temmuz'daki Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu müjde, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Alım sürecine dair detaylar netleşirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kadro ve branş dağılımına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Başvurular yalnızca internet üzerinden alınacak; şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 19:24 Güncelleme: 25.07.2025 - 19:25
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        • 1

          Adalet Bakanlığı yüz binlerce adayı ilgilendiren personel alımı açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine sonrası verdiği 20 bin personel alımı müjdesi sonrası gözler Bakanlık’tan gelecek detaylara çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, alım yapılacak branşları duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu? İşte güncel bilgiler...

        • 2

          ADALET BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

          2025 yılı Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          ADALET BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alınacağını duyurdu.

          Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 20 bin yeni personel alımına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Tunç, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

          "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından yaptığı açıklamalarda adalet teşkilatımıza 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini aziz milletimizle paylaştı.

          Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız.

          Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalarda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, adalet politikalarımızın hayata geçirilmesinde her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Gücümüze güç katacak yeni çalışma arkadaşlarımıza adaletin tecellisi yolunda şimdiden başarılar diliyorum. Adalet teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

        • 4

          ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

          Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda yapılacak. Kadro ve branş dağılımı Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile belli olacak.

          ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DUYURULAR SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Alıma ilişkin ilan, kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanacak ve böylece başvurulara ilişkin detaylar netlik kazanacak.

          Geçmiş senelerde Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusunda KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almış olma şartı aranmıştı.

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