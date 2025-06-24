Adalet Bakanı Yılmaz Tunç HSK üyeleriyle görüştü

Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunç, yargı sistemini daha erişilebilir, daha etkin ve daha güvenilir hale getirmek için yürüttükleri çalışmaları değerlendirdiklerini ve hedefler üzerine konuştuklarını belirtti.

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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"Hukuk devleti ilkesini tahkim etmeye, tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."